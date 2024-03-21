Красноярцы ругают и хвалят фильм «Онегин». Читаем отзывы

Новую экранизацию романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» посмотрели уже 27 тысяч жителей Красноярска и края. «Проспект Мира» собрал отзывы зрителей.