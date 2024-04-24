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Опьянение

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Апрель
Родственники и друзья рассказали о погибших в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
24 апреля, 07:29
Красноярский турист, выживший в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше, потерял память
23 апреля, 07:03
В Шерегеше пьяный полицейский сбил троих жителей Красноярского края — двое погибли
22 апреля, 13:14
Март
Житель Ачинска получил 12 лет колонии за ДТП с двумя погибшими. Он не признал вину
Ачинский городской суд приговорил к 12 годам колонии-поселения виновника ДТП, в котором погибли двое человек.
5 марта, 04:41
Февраль
Пьяный водитель чуть не задавил полицейского. Сотруднику пришлось стрелять
29 февраля, 03:03
В Красноярске экс-сотрудника военкомата отправят в психбольницу за убийство жены
12 февраля, 10:29
Декабрь 2023
Пинавшего Z-инсталляцию пьяного красноярца оштрафовали за «дискредитацию ВС РФ»
Центральный районный суд Красноярка назначил 24-летнему парню штраф 30 тысяч рублей за «попытку повреждения» инсталляции на улице Дзержинского. Его осудили по статье 20.3.3 КоАП РФ «дисркедитация армии».
18 декабря 2023, 10:06
Красноярец извинился перед силовиками за то, что пинал букву Z на Дзержинского
18 декабря 2023, 06:02
Сентябрь 2023
Практикант полиции задержал пьяного красноярца после аварии
В Красноярске практикант отдела полиции увидел, как пьяный водитель снес дорожный знак, и задержал его до приезда инспекторов.
26 сентября 2023, 12:34

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