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Отдых на природе

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Август
Походы в августе: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
4 августа, 06:53
Где красноярцам успеть отдохнуть до конца лета? Изучаем направления и цены
1 августа, 10:54
Июль
«Все загажено»: отдыхающие оставляют после себя горы мусора на берегах Маны
Жители Красноярского края в соцсетях жалуются на отдыхающих, после которых на берегах Маны остаются горы мусора.
23 июля, 11:05
Глэмпинги и отели с бассейнами: куда красноярцы чаще всего сбегают от жары
Красноярцы в жару стали чаще уезжать отдыхать в глэмпингах, загородных домах и на базах отдыха.
10 июля, 01:59
Китайская группа Dream Spirit, Пелагея и другие выступят на «Мире Сибири». Вот афиша
9 июля, 09:01
Где в Красноярске покататься на сапборде и сколько это стоит? Вот список мест
9 июля, 08:37
Подборка походов в июле: 10 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на июль. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
8 июля, 08:53
В экопарке «Гремячая грива» сделали два новых маршрута для прогулок
7 июля, 04:30
Где красноярцам арендовать яхту и катер? Топ прокатов
3 июля, 11:40
Озера Красноярского края и Хакасии: где отдохнуть летом и сколько это стоит
2 июля, 08:55
Июнь
Кемпинги в Красноярске. Сколько стоит отдых в палатках с удобствами?
«Проспект Мира» составил список мест, где можно отдохнуть с палаткой в Красноярске — изучили цены и посмотрели, какие удобства есть в разных кемпингах.
24 июня, 10:35
Как добраться до петли в поселке Урман? Показываем маршрут к красивой смотровой
19 июня, 01:42
Май
Пять пеших маршрутов в Красноярске и окрестностях. Топ от популярного фотографа
29 мая, 12:50
Красноярцам рассказали, как сходить на пикник и не отравиться
В Роспотребнадзоре дали советы, как не попасть в больницу с отравлением после пикника во время майских праздников.
1 мая, 03:43
Апрель
Как добраться до Есауловской петли? Показываем маршрут к месту для прогулок
Красноярский фотограф Сергей Токарев рассказал, как добраться до Есауловской петли, и показал, что оттуда можно увидеть.
1 апреля, 02:43
Март
На «Столбах» открылся новый туристический маршрут. Что там есть?
В национальном парке «Красноярские Столбы» на восточном входе открылась первая часть туристического маршрута «Легенды Такмака».
15 марта, 04:37
Как добраться до Дивногорской видовки? Показываем маршрут к живописному месту
14 марта, 01:53
Декабрь 2023
Красноярцы отправились в поход в 40-градусный мороз и остались довольны
Евгений Марков и еще пять человек отправились 9 декабря в поход в лес и провели там ночь в палатках. Вот как прошел их экстремальный поход.
10 декабря 2023, 12:56

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