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Отлов

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Апрель
Мэрия планирует потратить почти 18 миллионов на отлов собак в Красноярске
В Красноярске ищут подрядчика для отлова бездомных животных за 17,7 миллиона рублей. Эвтаназия будет «гуманной и безболезненной».
4 апреля, 03:33
Январь
В Красноярске за год отловили больше тысячи собак — половину отпустили на улицу
В прошедшем году в Красноярске службы по отлову собак поймали 1182 бездомные собаки. Обратно в город отпустили 505 животных.
17 января, 10:50
Октябрь 2023
Мэрия Красноярска ищет отловщиков собак за 28 миллионов рублей
Мэрия Красноярска ищет подрядчиков для отлова бездомных собак в 2024 году. На это выделили около 28 миллионов рублей.
30 октября 2023, 04:34

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