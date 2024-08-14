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Пальмы

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2024
Мэрия Красноярска заказала сотню пальм и полсотни туй за 4 миллиона рублей
14 августа, 05:01
82 тысячи за пальму: мэрия Красноярска хочет потратить 98 миллионов рублей на деревья
7 июля, 10:08
Мэрия Красноярска хочет закупить новые пальмы на несколько миллионов
В Красноярске планируют обновить фонд городских пальм. Закупка 141 экзотического дерева обойдется городу в несколько миллионов рублей.
10 апреля, 12:04
«Качки, воины Матумба, туземки»: красноярцам предлагают купить поздравление из Африки
17 марта, 09:11
2023
Пальмы с улиц Красноярска перевезли в торговые центры. Они слишком большие для теплиц
В Красноярске осенью с улиц начали убирать пальмы. Часть из них поставили в торговых центрах из-за большого размера.
3 октября 2023, 04:21
Урбанистка рассказала, почему пальмы в центре Красноярска — это не «колхоз»
Урбанистка Мария Быстрова рассказала, почему ей нравится идея с пальмами в кадках в центре Красноярска.
5 июня 2023, 09:11

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