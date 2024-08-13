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Паук

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2024
Жители «Орбиты» жалуются на нашествие пауков
13 августа, 08:50
«Нашли монстра»: жители Красноярского края встретили огромного паука в подъезде
В Красноярском крае в Назарова жители одного из домов нашли у себя в подъезде огромного темного паука.
28 июня, 11:45
В Красноярском крае нашествие тарантулов. Их можно найти даже на грядках с огурцами
Ученые фиксируют нашествие южнорусских тарантулов на юге Красноярского края. Больше всего пауков этого вида обитает в районе Тубинского залива — недалеко от Минусинска.
27 июня, 11:34
На Красноярском море заметили огромного тарантула. Рассказываем, опасен ли он
В Красноярском крае отдыхающие заметили тарантула. Членистоногое встретили на Красноярском водохранилище.
17 июня, 08:50
2023
В квартире в Белых росах обнаружили жуткого желтого паука — вот что говорит энтомолог
24 июля 2023, 05:20

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