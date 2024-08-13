В Красноярском крае нашествие тарантулов. Их можно найти даже на грядках с огурцами

Ученые фиксируют нашествие южнорусских тарантулов на юге Красноярского края. Больше всего пауков этого вида обитает в районе Тубинского залива — недалеко от Минусинска.