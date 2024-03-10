Уроженец Красноярского края Петр Ян выиграл у китайца на турнире UFC 299

Уроженец Красноярского края Петр Ян победил китайца Сун Ядуна в поединке в легчайшем весе на турнире UFC в Майами. До этого у него была серия из трех поражений.