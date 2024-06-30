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Подстанция

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Июнь
В Железнодорожном районе загорелась подстанция. Огнем задело гаражи рядом
Пожар на электроподстанции начался примерно в три часа дня. Позже огонь распространился на кровлю соседних гаражей.
30 июня, 09:43
Февраль
В микрорайоне Северный загорелась подстанция. Больше ста домов остались без света
24 февраля, 05:39
Ноябрь 2023
«Локальный конец света». Блэкаут в Советском районе закончился спустя сутки. Как это было
4 ноября 2023, 14:20
Как красноярцы встретили блэкаут. Поехали ужинать в ТРЦ и нарвались на эвакуацию
4 ноября 2023, 04:21
Блэкаут продолжается. Когда вернут свет в Советском районе?
4 ноября 2023, 03:13
На Взлетке дымится подстанция. В домах нет света, светофоры не работают
3 ноября 2023, 10:38

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