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Пограничников

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Июль
Машина вдребезги: на Пограничников произошла массовая авария с пострадавшими
5 июля, 08:58
Январь
На территории КрАЗа загорелось оборудование
На территории Красноярского алюминиевого завода 3 января произошел пожар, сообщили в МЧС.
3 января, 11:06
Октябрь 2023
Небольшое ДТП на Пограничников полностью перекрыло движение
В Красноярске из-за небольшого ДТП улица Пограничников оказалась полностью перекрыта.
16 октября 2023, 02:35

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