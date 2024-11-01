prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Показания

Выбрать дату
Ноябрь
«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания
1 ноября, 06:00
Октябрь
Глисков заявил, что ему предлагали дать показания на других людей
Депутат заксобрания Красноярского края Александр Глисков заявил, что ему предлагали дать показания против кого-то.
2 октября, 12:20
Август
Экс-губернатор Толоконский не смог дать показания по делу Глискова
20 августа, 04:53
Июль
Депутата Сергея Натарова допросили по делу Александра Глискова. Что он рассказал
31 июля, 07:16
Экс-мэра Красноярска Сергея Ерёмина допросили по делу Глискова. Что он рассказал
30 июля, 03:43
Не знает или не помнит. В суде над Глисковым допросили вице-губернатора Пономаренко. Вот что он рассказал
23 июля, 09:40
Июнь
Градусники в Красноярске показывают 50 градусов жары
29 июня, 10:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика