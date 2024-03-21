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Март
Кого уволят в правительстве края после выборов президента? Узнали у политологов
21 марта, 05:30
Краевой избирком поделился итогами явки избирателей в первый день выборов
Краевая избирательная комиссия назвала итоги явки избирателей в первый день выборов президента России.
15 марта, 16:01
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Что говорят российские официальные лица о смерти Алексея Навального
16 февраля, 12:51
Красноярцы обсуждают призыв Матвиенко больше рожать и просят зарплату как у Котюкова
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В Красноярске заметили картонного Глискова — он проводит встречи с жителями
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«Уран вносит хаос во все»: астролог составил натальную карту депутата Дениса Терехова
22 января, 09:52

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