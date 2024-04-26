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Апрель
Работа встает, зарплату не платят: «Уярский мясокомбинат» Егорова погряз в проблемах
26 апреля, 07:48
Февраль
В России начали закрываться магазины LG, Bosch и Sony. А что в Красноярске?
27 февраля, 08:25
Январь
Яйца из Турции и Азербайджана не доедут до Красноярска? Спросили в магазинах
18 января, 07:14
В Красноярске не хватает бананов из-за мятежа в Эквадоре. Поговорили с магазинами
16 января, 04:32
Декабрь 2023
Привезут ли в Красноярск яйца из Турции и Азербайджана? Узнали в торговых сетях
26 декабря 2023, 05:25
В красноярских магазинах стало меньше молока. Что случилось?
15 декабря 2023, 08:21

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