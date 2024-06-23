Потеря паспорта

Красноярец потерял паспорт прямо перед свадьбой. Смог ли он пожениться?

Красноярец Денис потерял паспорт перед свадьбой, а пропажу обнаружил, когда уже собирался на регистрацию, назначенную на 20 июня в 9 часов утра.