prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Причина

Выбрать дату
Март
В крае «недосчитались» 150 тысяч избирателей в списках на выборах. Куда они делись?
21 марта, 10:43
В Красноярске загорелись «рога» у троллейбуса. В салоне находились пассажиры
В Красноярске на Свободном на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.
16 марта, 11:00
«Мы просто делаем свое движение». Владельцы бара Hood ответили на обвинения Пензиной в «продвижении ЛГБТ*»
6 марта, 13:10
В Ачинске в ночном пожаре погибли два человека
В Ачинске в ночном пожаре погибли мужчина и женщина. Огонь не могли потушить больше двух часов.
1 марта, 04:09
Январь
В Красноярском крае в поселке сгорело здание почты. Это было единственное отделение
В Рождество в поселке Мотыгино Красноярского края сгорело единственное здание почты.
7 января, 11:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика