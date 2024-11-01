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2024
Красноярец на роликах и с тыквой на голове пугал прохожих
В Красноярске экстремальный роллер Илья Савосин устроил заезд по городу в хеллоуинском костюме с тыквой на голове.
1 ноября, 04:07
«Сотрудник Вагнера» ходил по улицам Канска с автоматом и угрожал пристрелить прохожих
В Канске Красноярского края мужчина ходил с автоматом по улице и называл себя «сотрудником Вагнера».
23 января, 04:10
2023
Пьяная красноярка устроила ДТП и стала разбираться с очевидцами
В Красноярске на улице Курчатова произошла авария, которая переросла в разборки с прохожими. Виновница ДТП оказалась пьяной — её могут лишить прав.
4 октября 2023, 12:00

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