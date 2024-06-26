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Пух

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26 июня
На красноярских кладбищах загораются могилы
В Красноярске на этой неделе произошли пожары на двух городских кладбищах. Сгорели несколько могил на Шинном и Бадалыкском кладбищах.
26 июня, 06:28
В Красноярске машина загорелась из-за поджога тополиного пуха
В Красноярске во вторник, 25 июня, на улице Свердловская неизвестные подожгли тополиный пух. В результате из-за этого чуть не сгорел автомобиль.
26 июня, 02:58
25 июня
«На улицу хоть совсем не выходи!». Красноярск засыпало тополиным пухом. Жители страдают и ругают поджигателей
25 июня, 05:53

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