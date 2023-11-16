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Пушка

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Ноябрь 2023
Мэрия Красноярска вернула полуденные залпы из гаубицы на Караульной горе
В Красноярске провели первый тестовый залп пушки, которую вернули на Караульную гору сегодня, 16 ноября.
16 ноября 2023, 06:52
Пушку готовят к возвращению на Караульную гору
В Красноярске провели последнее испытание пушки. Она должна вернуться на Караульную гору.
12 ноября 2023, 09:43
«Мешает жить»: красноярцы рассказали, рады ли возвращению пушки на Караульную гору
7 ноября 2023, 02:19
Залпы из пушки на Караульной горе вернут
1 ноября 2023, 01:15
Октябрь 2023
«С новым идеологическим посылом». Мэрия предложила вернуть залпы из пушки на Караульной горе «ради участников СВО»
25 октября 2023, 08:41

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