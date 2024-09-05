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Растрата

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Сентябрь
Директора «Красстроя» арестовали в Москве по делу о хищении 700 миллионов
5 сентября, 08:36
Декабрь 2023
Экс-главе пенсионного фонда края запросили 13 лет колонии. Вспоминаем его дело
5 декабря 2023, 06:41
Экс-директор «Школьного комбината питания» получил условку за растрату
Центральный районный суд Красноярска вынес приговор экс-директору «Школьного комбината питания» Ивану Коростелеву. Его осудили за растрату средств комбината.
5 декабря 2023, 04:56
Октябрь 2023
Экс-проректора СФУ Павла Вчерашнего признали виновным в растрате — его оштрафовали
26 октября 2023, 07:04

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