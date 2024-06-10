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Реанимация

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Июнь
Красноярец умер после полумарафона на острове Татышев
10 июня, 06:10
Май
Обгоревший у военкомата в Санкт-Петербурге актер из Красноярска скончался
2 мая, 09:10
Лишившийся ноги на Октябрьском мосту мальчик находится в реанимации
2 мая, 07:04
Актера из Красноярска с ожогами 90% тела нашли у военкомата в Санкт-Петербурге
1 мая, 11:41
Март
Мужчина с топором бегал по Абакану и нападал на прохожих. Один человек в реанимации
15 марта, 07:44
Февраль
В Норильске после смерти инвалида в такси возбудили уголовное дело
21 февраля, 04:43
С водителя Range Rover требуют полмиллиона за сбитого на «зебре» ребенка
Прокуратура потребовала выплатить 500 тысяч рублей девятилетнему ребенку, который пострадал в ДТП в Кировском районе Красноярска. Авария произошла 19 января на улице Волжской.
12 февраля, 07:37
Январь
Мама одного из мальчиков, которых сбил Range Rover, рассказала о состоянии детей
21 января, 05:09
Минздрав рассказал о состоянии девочки, попавшей в реанимацию после катания на плюшке
В минздраве края рассказали о состоянии 13-летней девочки, которая получила серьезные травмы во время катания на плюшке с горки.
15 января, 07:18
Еще один подросток пострадал во время катания на плюшке. Девочка в реанимации
В Емельяновском районе 13-летняя девочка получила серьезные травмы во время катания на плюшке с горки.
14 января, 04:55
Ноябрь 2023
Попавший в аварию с автобусом школьник находится в реанимации
6 ноября 2023, 08:52

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