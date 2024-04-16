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Река Кача

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Апрель
В Красноярске вдоль Качи планируют создать новую зону КРТ. Что там будет?
16 апреля, 05:54
Январь
Мэрия Красноярска пообещала сохранить старые кованые беседки на набережной Качи
В Красноярске решили оставить и отреставрировать кованые беседки на набережной реки Кача. Ранее их собирались сносить.
22 января, 07:58
Ноябрь 2023
«Не лучшее будущее для Качи». Архитектор заявил, что в центре Красноярска могут построить спальный район
12 ноября 2023, 12:37
Июль 2023
Прокуратура засудила строителей ЖК на берегу Качи. Против стройки бунтовали местные
Прокуратура рассказала о суде с компанией, которая строит жилой комплекс «Ривьера-Солонцы» под Красноярском.
6 июля 2023, 13:10

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