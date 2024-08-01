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Рекорд

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Август
Июль 2024 года в Красноярске стал одним из самых жарких в истории
Прошедший июль вошел в тройку самых жарких за всю историю метеонаблюдений в Красноярске.
1 августа, 11:59
Июль
В жаркий день красноярцы вылили из кранов рекордное количество воды
В самый жаркий день 2024 года, 30 июня, красноярцы использовали больше 360 кубометров холодной воды.
2 июля, 12:47
Февраль
Февральское потепление побило температурный рекорд за 88 лет
В Красноярске 10 февраля был установлен температурный рекорд — впервые за 88 лет температура в этот день была выше +6.
11 февраля, 11:01
Декабрь 2023
Красноярцы собрали огромную елку из 800 автомобилей. Это рекорд
Вечером 23 декабря красноярские автомобилисты поучаствовали в новогоднем флешмобе «Елка из авто» — они выставили 800 машин в форме елки.
24 декабря 2023, 02:11
Октябрь 2023
Фермер из Шушенского района вырастил морковь весом 2,6 кг. Это новый рекорд России
16 октября 2023, 05:59

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