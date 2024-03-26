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Режим черного неба

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Март
В Красноярске с годами теплеет, а ветры слабнут. Что будет с черным небом?
Власти и метеорологи выясняют, как изменения климата сказываются на режиме черного неба в городах Красноярского края.
26 марта, 10:11
Февраль
«Газовая камера»: как высотная застройка влияет на воздух в Красноярске? Рассказываем
26 февраля, 10:46
В Красноярске снова вводят режим «черного неба». Датчики горели красным уже сутки
19 февраля, 09:44
В Красноярске объявили о «новом подходе к предотвращению НМУ». Это поможет?
13 февраля, 09:46
Декабрь 2023
Впервые с 2016 года в Красноярске ввели режим НМУ 2 степени. Что это значит?
11 декабря 2023, 12:24
Октябрь 2023
Красноярцы фотографируют черное небо
7 октября 2023, 10:51

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