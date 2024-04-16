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Режим повышенной готовности

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Апрель
Из-за потопов и пожаров в крае ввели режим повышенной готовности
В Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков и лесных пожаров.
16 апреля, 01:50
Август 2023
В Красноярске на 2-й Огородной снова объявили угрозу ЧС
В Красноярске вводят режим повышенной готовности из-за двух проблемных многоэтажек на 2-й Огородной — в домах 24 и 25 затопило подвалы.
2 августа 2023, 10:38

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