В Зеленогорске муж во время развода «случайно» выстрелил в сторону супруги

В Зеленогорске 53-летний мужчина собирался на охоту, но «случайно» выстрелил из ружья в сторону супруги, которая в этот момент находилась на балконе. Осколки рассекли женщине лицо.