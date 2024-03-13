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Ружье

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Март
Житель края не дождался жену с корпоратива 8 марта и расстрелял авто с её знакомыми
В Назарове 35-летний мужчина разозлился, что жена долго отмечает 8 Марта, и выстрелил в автомобиль, в котором ехали мужчины с праздника.
13 марта, 02:13
В Зеленогорске муж во время развода «случайно» выстрелил в сторону супруги
В Зеленогорске 53-летний мужчина собирался на охоту, но «случайно» выстрелил из ружья в сторону супруги, которая в этот момент находилась на балконе. Осколки рассекли женщине лицо.
12 марта, 12:43
Октябрь 2023
В Канске мужчина расстрелял работника автомастерской из ружья и попытался его сжечь
В Канске осудили мужчину, который расстрелял работника автомастерской и попытался его сжечь. Мужчину приговорили к 10 годам и 1 месяцу колонии строго режима.
23 октября 2023, 09:11
Июнь 2023
Отец случайно застрелил трехлетнюю дочь на севере Красноярского края
13 июня 2023, 02:45

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