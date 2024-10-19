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Самокаты

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Октябрь
Самокаты, парковка и недостаток деревьев: что не нравится красноярцам в центре
19 октября, 13:03
Август
«Почему с ними никто не борется?»: женщину у дома на тротуаре сбил самокатчик и уехал
12 августа, 11:22
Июнь
Самокатов стало больше. В Красноярск зашел еще один крупный федеральный кикшеринг
28 июня, 09:53
Полиция ищет подростка на самокате, который сбил пенсионерку. Женщина в больнице
В Красноярске неизвестный на самокате сбил пенсионерку и скрылся.
18 июня, 06:48
Плюс три тысячи электросамокатов: в Красноярск заходит ещё один сервис кикшеринга
12 июня, 03:26

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