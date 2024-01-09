Санитарные нарушения

Детей в детсаду кормили «вонючей» говядиной. Сотрудница сняла жуткое видео на кухне

Многочисленные нарушения санитарных норм нашли во время проверки в одном из детсадов Минусинска. Например, детей кормили говядиной с кишечной палочкой.