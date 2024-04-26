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Шерегеш

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Апрель
В крае простились с погибшими в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
В Бородино прошло прощание с двумя жителями края, которые погибли в Шерегеше.
26 апреля, 02:21
Родственники и друзья рассказали о погибших в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше
24 апреля, 07:29
Красноярский турист, выживший в ДТП с пьяным полицейским в Шерегеше, потерял память
23 апреля, 07:03
В Шерегеше пьяный полицейский сбил троих жителей Красноярского края — двое погибли
22 апреля, 13:14
Январь
Где кататься на лыжах и сноубродах: рассказываем про трассы рядом с Красноярском
17 января, 10:35
Красноярцы двое суток не могли вылететь из Новокузнецка. Люди спали в аэропорту
Красноярцы двое суток не могли вылететь из новокузнецкого аэропорта. Официальная причина — непогода, а точнее, резкий перепад температур.
17 января, 04:15

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