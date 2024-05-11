Сильнейшая за 20 лет магнитная буря вызвала полярное сияние. Смотрим фото

Землю накрыла магнитная буря высшего уровня. В последний раз буря такого уровня была 20 лет назад. Из-за нее красноярцы увидели полярное сияние.