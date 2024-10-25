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Скандал

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2024
«Оригами» проверили после слов министра экологии о подброшенной просрочке
25 октября, 11:01
Глюкоза рассказала о задержании за наркотики и обвинила в этом влиятельного человека
23 октября, 05:17
Глюкозу оштрафовали за наркотики. Красноярцы обвиняли ее в неадекватном поведении
22 октября, 07:47
Министр экологии Красноярского края ответил на обвинения в фейках от доставки суши
19 октября, 00:00
Министр экологии обвинил красноярскую доставку суши в подбрасывании просрочки
17 октября, 08:20
13-летняя девочка могла зарезать младших сестёр из-за отчима
9 октября, 11:59
Певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера. Почему это плохо и опасен ли квадробинг
6 сентября, 09:14
В правительстве края рассмотрят обращение Дюкова об отставке мэра Красноярска
30 августа, 11:36
Депутат ЗС еще в июле предлагал создать группу по «схематозам» мэрии. Но ему отказали
30 августа, 09:58
Глюкоза отказалась ложиться в рехаб после скандального выступления в Красноярске
16 августа, 10:20
Глюкозу хотят отправить в рехаб после скандального выступления в Красноярске
30 июля, 11:37
Глюкозу убрали с афиши концерта в Москве после скандала в Красноярске
23 июля, 11:39
Комику Соболеву не разрешили выступить на госплощадке из-за мата
5 июля, 09:29
Мэра Канска уволили в прямом эфире. В какие скандалы он попадал?
26 апреля, 04:32
Глава Железнодорожного района ушел в отставку. Он обсуждал недобор контрактников
1 марта, 08:48
Матвиенко уклонилась от поцелуя Усса? Поговорили об этом с политологом
13 февраля, 05:34
2023
Видео. Полиция устроила облаву в скандальный бар «Че Почем». Задержаны семь охранников
29 декабря 2023, 10:28
Красноярцы назвали скандальные профессии года. Победили сотрудники регистратуры
Красноярцы рассказали, с представителями каких профессий скандалили больше всего в 2023 году.
18 декабря 2023, 02:26
Baza: Генпрокуратура проверит «Аэрофлот» из-за скандала с комиком Соболевым
Генпрокуратура проверит авиакомпанию «Аэрофлот» из-за скандала с семьей комика Ильи Соболева, сообщает телеграм-канал Baza.
25 октября 2023, 12:46

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