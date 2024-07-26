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Июль
YouTube хотят замедлить на 70% к концу следующей недели
26 июля, 05:19
Красноярцам теперь нужно проходить тест на реакцию перед поездкой на электросамокате
Сервис проката электросамокатов Whoosh ввел для пользователей тест на реакцию. Если его не пройти, скорость снизят.
9 июля, 05:39
Апрель
Статистика за неделю. Падали и сбивали пешеходов: 18 аварий с электросамокатами произошло в Красноярске
12 апреля, 09:56
Оператор БПЛА оценил вероятность долета дронов до Красноярска
3 апреля, 11:51
Март
СК возбудил уголовное дело из-за влетевшего в толпу подростков автомобиля в Хакасии
1 марта, 04:55
Декабрь 2023
Водитель погиб в ДТП по дороге в аэропорт. Авто впечаталось в столб
Смертельное ДТП произошло утром 3 декабря возле красноярского аэропорта.
3 декабря 2023, 10:55
Октябрь 2023
На Николаевский мост не планируют возвращать камеру. Там теперь гоняют под 200 км/ч
26 октября 2023, 09:50

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