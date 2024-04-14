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Снегоход

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Апрель
Житель края на сутки застрял в снежной пещере в свой день рождения
На севере Красноярского края мужчина сутки просидел в яме под снегом. У него не было возможности связаться с родными или спасателями.
14 апреля, 01:17
Февраль
На Таймыре мужчина на снегоходе влетел в больницу через окно. Он погиб
На Таймыре в Красноярском крае мужчина въехал в межрайонную больницу на снегоходе. Он влетел в коридор учреждения через окно и скончался от полученных травм.
2 февраля, 08:56
Январь
На севере края в снегоход забрался соболь. Он обиделся, что ему не дали колбасы
Самка соболя забралась в багажник снегохода к инспекторам в поисках еды, но её выгнали.
11 января, 13:11
На Красноярском водохранилище пара успела выбраться с тонущего снегохода
Все произошло днем 3 января ​в заливе Саржакова, сообщили в службе спасения края.
3 января, 09:33
Декабрь 2023
В Красноярском крае под лед провалились трое человек. Их пока не нашли
25 декабря 2023, 02:54
Ноябрь 2023
Двое человек утонули на севере края. Они катались на снегоходе по льду
На Таймыре в районе поселка Хета утонули двое жителей — они провалились под лед.
1 ноября 2023, 02:45

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