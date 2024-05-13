Совет Федерации

Матвиенко вместе с Котюковым прокатилась на автобусе в Норильске

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после Красноярска прилетела в Норильск. Там она вместе с губернатором прокатилась на автобусе и рассказала о жалобах местных жителей.