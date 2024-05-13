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Совет Федерации

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Шойгу больше не министр обороны: главное о кадровых перестановках в правительстве РФ
13 мая, 02:17
Февраль
Матвиенко вместе с Котюковым прокатилась на автобусе в Норильске
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после Красноярска прилетела в Норильск. Там она вместе с губернатором прокатилась на автобусе и рассказала о жалобах местных жителей.
14 февраля, 12:30
Матвиенко уклонилась от поцелуя Усса? Поговорили об этом с политологом
13 февраля, 05:34
В Красноярск летит Валентина Матвиенко. Коммунальщикам сказали «вылизать» город
12 февраля, 12:15
Май 2023
Карты, собаки и шум: за что могут начать штрафовать в России
Депутаты Госдумы сейчас рассматривают сразу несколько законопроектов. Если их примут, то административных штрафов станет больше.
28 мая 2023, 10:18

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