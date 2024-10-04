prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Ссора

Выбрать дату
2024
Житель Красноярского края убил подругу из ревности и поджег дом
В Манском районе задержали подозреваемого в убийстве женщины. Он сознался, что зарезал сожительницу, а затем поджег дом, скрывая следы преступления.
4 октября, 05:01
«По-человечески он не понимает». На Свердловской отчим избил пасынка на глазах у прохожих
16 июня, 04:56
«Будет добиваться правды». Мать пока не может похоронить сгоревшего у военкомата в Питере красноярского актера
6 мая, 01:55
У железной дороги нашли убитого мужчину. Его закололи ножом
В Манском районе нашли тело мужчины у железнодорожных путей. По подозрению в убийстве задержали двоих жителей.
1 мая, 01:37
Муж задушил жену после её признания в измене. Он сам рассказал все полиции
В Богучанском районе мужчина обвиняется в убийстве супруги. Женщина призналась ему в измене — житель разозлился и задушил её.
25 апреля, 08:18
Красноярец задушил беременную подругу из-за секса. Его задержали спустя 20 лет
В Красноярске задержали мужчину, который больше 20 лет назад задушил свою беременную подругу. Все эти годы мужчина всячески отрицал свою причастность к её смерти.
25 апреля, 04:33
Курьер доставки рассказал о хамстве водителей авто. Один из них устроил драку
22 апреля, 05:20
Житель края переехал бывшего мужа возлюбленной и назвал это самообороной
В Краснотуранском районе житель разбил автомобиль и экс-супруга своей сожительницы на авто. Он заявил, что это была самооборона.
19 марта, 02:09
В Красноярске расследовали дело об убийстве голого мужчины на «Южном берегу»
В Красноярске завершили расследование уголовного дела об убийстве мужчины, чье голое тело обнаружили перед входом в магазин на улице Капитанской в январские праздники.
18 марта, 05:24
Житель края 25 лет назад убил жену. Он вызвал полицию и сказал, что был не дома
В Мотыгинском районе житель 25 лет назад убил свою жену. Он сам вызвал полицию, но сказал им, что ничего не знает.
8 марта, 05:05
Красноярский Халк. Пьяный сосед оторвал бетонную плиту от дома и разбил ей авто. На видео себя не узнал
4 марта, 05:16
Дивногорец забил табуреткой брата за упреки в образе жизни
39-лентий житель Дивногорска Красноярского края убил своего старшего двоюродного брата во время бытовой ссоры. Тот его упрекал в неподобающем образе жизни.
27 февраля, 09:36
СК рассказал, почему житель Кодинска душил знакомого на камеру
В Кодинске мужчина во время ссоры начал на камеру избивать и душить человека. В СК рассказали, что нападавший пришел в гости к мужчине «поговорить».
5 февраля, 07:21
Красноярка выпала из окна во время вечеринки в съемной квартире. Она погибла
25 января, 04:39
2023
Красноярцы назвали скандальные профессии года. Победили сотрудники регистратуры
Красноярцы рассказали, с представителями каких профессий скандалили больше всего в 2023 году.
18 декабря 2023, 02:26
Внук депутата в Красноярском крае спустил школьницу с лестницы и получил в ответ
Сын завуча школы и внук депутата сельсовета в Балахтинском районе подрался с восьмиклассницей на лестнице учреждения. Она дала отпор десятикласснику.
22 сентября 2023, 08:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика