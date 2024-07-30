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Стилист

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Июль
Стилист Николай Овечкин составил топ мест для посещения в Красноярске
Стилист Николай Овечкин поделился личным топом мест для посещения в Красноярске. В список вошли рестораны и общественные пространства.
30 июля, 02:22
«Я долго терпел». Звездный стилист и экс-красноярец обругал мужчин в обтягивающих шортах
28 июля, 01:45
Апрель
«Сходил не в ту дверь». Стилист объяснил, почему назвал Красноярск «столицей [ужасно] подстриженных челок»
17 апреля, 04:15
Звездный стилист назвал Красноярск «столицей [ужасно] подстриженных челок»
16 апреля, 06:11
Март
Красноярский стилист рассказала, как собрать базовый гардероб
19 марта, 11:58
Как сэкономить на обновлении весеннего гардероба. Советы красноярских стилистов
5 марта, 11:16

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