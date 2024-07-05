Арестована бывший следователь полиции. Она помогала обвиняемому за деньги

Экс-начальница отдела полиции в Богучанском районе обвиняется в получении взятки в 300 тысяч рублей. Следствие полагает, что за эту сумму она отдала «черному лесорубу» арестованную технику и древесину.