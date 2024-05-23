Строгий режим

В Красноярске убийце Нины Кузьминой дали 13 лет строгого режима

Убийцу Нины Кузьминой отправили в колонию строгого режима на 13 лет. 44-летнего красноярца признали виновным в убийстве по найму, разбое и похищении паспорта.