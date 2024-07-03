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СУЭК

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Июль
У отапливающей Красноярск СГК сменился владелец
«Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) сообщила о продаже ООО «Сибирской генерирующей компании» (СГК).
3 июля, 03:55
Апрель
Семь миллиардеров с бизнесом в Красноярском крае попали в список Forbes
21 апреля, 06:36
Трое миллиардеров с бизнесом в Красноярском крае попали в топ-20 Forbes
6 апреля, 04:00

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