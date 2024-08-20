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Суперлуние

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Красноярцы увидели редкое суперлуние. Публикуем красивые кадры
20 августа, 01:46
2023
Красноярцы смогут увидеть ещё одно суперлуние — оно последнее в этом году
Красноярцы смогут понаблюдать за последним в 2023 году суперлунием. Оно будет сопровождаться сиянием двух ярких планет
27 сентября 2023, 01:56
Красноярцы увидели суперлуние. Собрали красивые кадры
В Красноярске в ночь на 2 августа можно было наблюдать суперлуние. Показываем фото и рассказываем, когда ещё жители смогут увидеть такое астрономическое явление.
2 августа 2023, 02:09
Когда красноярцы могут наблюдать самую большую луну
Красноярцы в августе смогут наблюдать два суперлуния. Одно из них будет предстоящей ночью.
1 августа 2023, 12:01

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