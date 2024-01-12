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Свидетели Иеговы

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В Лесосибирске будут судить организатора «Свидетелей Иеговы*»
В Лесосибирске завершили расследование дела 55-летнего организатора религиозной организации «Свидетели Иеговы*». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
12 января, 13:35
Октябрь 2023
В Лесосибирске женщину судят за участие в «Свидетелях Иеговы*»
46-летнюю жительницу Лесосибирска Красноярского края осудят за членство «Свидетелях Иеговы*». Об этом рассказали в краевом СК.
26 октября 2023, 11:44

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