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Сын

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Август
Красноярец дважды за день поджег комнату матери. Она не хочет писать заявление
5 августа, 10:23
В Красноярске после расставания с парнем девушка мстит его матери и травит в соцсетях
В Красноярске жительница Солнечного столкнулась с травлей в соцсетях. Как утверждают знакомые красноярки, организатором является бывшая девушка ее сына.
2 августа, 09:10
Июль
Знакомая рассказала о жизни матери, которая убила младенца из-за плача
30 июля, 11:10
Июнь
Красноярец два года вымогал деньги у собственной матери. Он обещал сжечь ее дачу
В Красноярске будут судить 48-летнего мужчину, которого обвиняют в вымогательстве денег у своей пожилой матери.
24 июня, 04:22
Май
Жительница края хотела развестись с мужем и обвинила его в домогательствах к сыну
Жительница Ачинска донесла полицейским на своего мужа, что тот домогался до их родного 8-летнего сына, но обвинение оказалось ложным.
29 мая, 12:21

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