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Театр кукол

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Май
На какие спектакли сходить в Красноярске? Публикуем афиши театров
Рассказываем о репертуарах красноярских театров на май.
1 мая, 08:27
Март
Красноярские театры отменяют спектакли после теракта в «Крокусе»
Красноярские театры отменяют спектакли на 23 и 24 марта после теракта в «Крокусе».
23 марта, 04:38
Октябрь 2023
Красноярские театры получили 8 номинаций на премии «Золотая маска»
Театры Красноярска собрали несколько номинаций на главной театральной премии России «Золотая маска» сезона 2022–2023.
21 октября 2023, 09:46

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