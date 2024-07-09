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Июль
Красноярцам теперь нужно проходить тест на реакцию перед поездкой на электросамокате
Сервис проката электросамокатов Whoosh ввел для пользователей тест на реакцию. Если его не пройти, скорость снизят.
9 июля, 05:39
Май
Красноярцы могут бесплатно сдать тест на ВИЧ. Когда?
Красноярцы 7 и 8 мая смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Оно будет анонимным.
7 мая, 01:07
Апрель
Красноярцы могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Когда и где?
В Красноярске можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Рассказываем, где и когда.
2 апреля, 02:09
В России побит рекорд по покупке тестов на беременность. А что в Красноярске?
1 апреля, 09:32

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