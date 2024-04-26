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ТЭЦ

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Апрель
Красноярскую ТЭЦ оштрафовали на 260 тысяч за незаконные выбросы
26 апреля, 06:21
Март
В Красноярске скончался один из пострадавших после взрыва на ТЭЦ в Туве
В Красноярске скончался один из пострадавших после взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве.
14 марта, 06:09
В Красноярск доставят пострадавших от взрыва на ТЭЦ в Туве
7 марта, 02:24
18 пострадавших и режим ЧС: что известно о взрыве на ТЭЦ в Туве
6 марта, 06:09
Январь
В Красноярске на рабочего ТЭЦ-3 упал монтажный кран. Мужчина выжил
20 января, 09:27
Компания просит отдать участок около красноярской ТЭЦ-1 под строительство многоэтажек
В Красноярске просят отдать под жилую застройку участок в 200 метрах от ТЭЦ-1.
14 января, 13:13
Октябрь 2023
Что мешает перевести красноярские ТЭЦ на газ? Ответ СГК
24 октября 2023, 08:37
Красноярские ТЭЦ предложили перевести на газ. Что этому мешает?
20 октября 2023, 09:13
СГК снова проиграла суд из-за нелегальных выбросов в Красноярске
18 октября 2023, 05:04
В Красноярске после аварии на ТЭЦ-2 нашли множество нарушений и возбудили дело
5 октября 2023, 09:08

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