Мужчина купил пистолет в ТК «на Свободном» и устроил стрельбу. Его ищет полиция

В Красноярске мужчина купил спортивный пистолет в магазине «Арсенал» в торговом комплексе «На Свободном» и выстрелил на улице. Сейчас его ищет полиция.