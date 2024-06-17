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Толпа

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Июнь
На открытие корейского стритфуда на Мира собралась толпа подростков. Все места заняты
17 июня, 06:20
Май
Красноярцы забрались на деревья на Красрабе, чтобы увидеть парад
В Красноярске на проспекте Красноярский рабочий проходит парад в честь 9 Мая. Некоторые жители забрались на деревья, чтобы его увидеть.
9 мая, 05:33
Апрель
Тысячи мусульман пришли в мечеть в Красноярске на праздник Ураза-байрам
У красноярской мечети утром 10 апреля собрались тысячи мусульман — они пришли на намаз в честь праздника Ураза-байрам.
10 апреля, 04:23
Март
СК возбудил уголовное дело из-за влетевшего в толпу подростков автомобиля в Хакасии
1 марта, 04:55
Ноябрь 2023
«Вели себя как звери». Красноярка рассказала, как пережила давку за билетами в Большой театр
16 ноября 2023, 01:58

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