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Траур

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25 марта
«Написали, что у меня нет сердца». Краевую чиновницу обвинили в безразличии. Она не выложила фото свечи после теракта
25 марта, 03:58
24 марта
«Люди идут и идут». У Crocus City Hall после теракта собрались очереди людей с цветами. Репортаж
24 марта, 14:00
День траура: красноярцы несут цветы к мемориалу и собирают подписи за смертную казнь
24 марта, 08:08
В Красноярске и крае приспустили флаги на время траура
Сегодня, 24 марта, объявлено днём общенационального траура по погибшим при теракте в подмосковном Crocus City Hall.
24 марта, 03:34
23 марта
В Красноярске появился мемориал после теракта в «Крокусе». Люди несут свечи и игрушки
23 марта, 08:30
Траурные баннеры появились в Красноярске после трагедии в Crocus City Hall
Баннеры с выражениями скорби после теракта в Crocus City Hall заметили в Красноярске.
23 марта, 07:08

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