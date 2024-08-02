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Травма головы

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Август
77-летнюю красноярку, которой кусок балкона пробил череп, выписали из больницы
77-летнюю женщину, на которую упал кусок балкона в центре Красноярска, выписали из больницы.
2 августа, 04:36
Июнь
В нацпарке спасатели нашли лежащего у скалы в «неестественной позе» мужчину
В национальном парке «Красноярские Столбы» спасатели нашли лежащего у скалы мужчину с травмой.
6 июня, 07:50
Март
Наледь с крыши упала на красноярку: ее госпитализировали с травмой головы
В Красноярске девушка получила травму головы при падении наледи с крыши одного из домов Октябрьского района. СК возбудил уголовное дело.
13 марта, 10:55
Январь
Семимесячная девочка умерла от травмы головы. Родители лечили ее жаропонижающими
В селе Таяты Каратузского района Красноярского края семимесячная девочка умерла от кровоизлияния в головной мозг. Девочка упала с дивана и получила травму, но родители решили лечить ее самостоятельно.
30 января, 07:44

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