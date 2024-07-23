prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Тропа

Выбрать дату
Июль
В Красноярске построят еще одну лестницу с неоновой подсветкой
В Красноярске ищут подрядчика для обустройства экотропы в «Гремячей гриве». В рамках второго этапа работ там хотят построить новую лестницу.
23 июля, 07:52
Июнь
В Красноярске построят новую экотропу — к иконе на скале у Серебряниковского пруда
3 июня, 02:19
Апрель
Вокруг Красноярска обустроят 50-километровую тропу для прогулок за 17 миллионов
Вокруг Красноярска обустроят Енисейскую тропу, которая объединит «восточную и западную» Сибирь.
25 апреля, 04:02
В Красноярске появится новая экотропа от смотровой в Удачном
23 апреля, 01:25
Октябрь 2023
Вокруг Красноярска сделают тропу для прогулки в несколько дней
Вокруг Красноярска появится новая туристическая тропа. Прогулка по ней займет несколько дней.
15 октября 2023, 10:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика