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Ноябрь 2023
Журналиста Дмитрия Полушина оштрафовали за «разжигание ненависти» к «Единой России»
17 ноября 2023, 04:56
Октябрь 2023
Красноярца трижды осудили за «призывы к нарушению целостности РФ» — а он и не знал
30 октября 2023, 05:28
Суд постановил уничтожить игрушку-неваляшку художника Василия Слонова за «экстремизм»
21 октября 2023, 12:28
Июнь 2023
В Красноярске малоимущего инвалида оштрафовали на 100 тысяч за «сепаратистские» посты
30 июня 2023, 06:47
Апрель 2023
В Норильске силовики нашли у таксиста детонаторы и символику «Правого сектора» *
26 апреля 2023, 04:04

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