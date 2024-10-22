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ТЦ

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Октябрь
Красноярцы высказались «за» и «против» платной парковки у «Комсомолла»
Красноярцы разделились на два лагеря из-за планов сделать парковку у ТРК «Комсомолл» платной. Сотрудники офисов выступают «за» из-за невозможности припарковаться, а посетители торгового центра говорят, что проблем у них не возникало. Собрали мнения горожан.
22 октября, 11:45
Сентябрь
Парковку ТЦ «Комсомолл» делают платной и ограждают шлагбаумами
В Красноярске парковку возле торгового центра «Комсомолл» ограждают шлагбаумами и блоками.
15 сентября, 08:11
Июль
«Он кричал»: пострадавший на стройке в красноярском ТЦ рассказал о гибели друга
25 июля, 04:21
Красноярцам могут запретить кататься на электросамокатах в центре города и возле ТЦ
24 июля, 09:44
Обещали 3 тысячи за работу. После гибели 17-летнего парня от обрушения стены в ТЦ возбудили уголовное дело
24 июля, 02:32
Что осталось от ТЦ в центре после ночного пожара в «Эльдорадо»? Вот фотографии
4 июля, 04:28
Июнь
Крупный ТЦ на правом берегу хотят полностью переделать. Показываем эскиз
В Красноярске торговый центр «Купеческий» на Павлова хотят обновить.
28 июня, 01:28
Апрель
«Комсомолл» закрывает парковку для тех, кто не собирается в торговый центр
В Красноярске ТЦ «Комсомолл» закрывает свою парковку для тех, кто не собирается посещать торговый центр.
19 апреля, 12:08
В Красноярске продают арестованный ТЦ Bazzar за 125 миллионов
В Красноярске на улице Телевизорной продают торговый центр Bazzar в здании бизнес-центра MixMax за 125 миллионов рублей. При этом объект арестован на 70% из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.
18 апреля, 05:50
Март
Антитеррористическая комиссия прокомментировала массовые «минирования» в Красноярске
В антитеррористической комиссии края заявили, что звонки в учреждения города поступали с использованием IP-телефонии и подменных номеров, а сами сигналы имеют признаки ложной информации.
29 марта, 11:08
Лжесиловики сообщают о минировании детсадов и ТЦ в Красноярске
29 марта, 09:42
В Красноярске эвакуировали торговые центры и театр
29 марта, 08:46
Красноярские ТЦ и кинотеатры усилили охрану и отменили развлекательные программы
После трагедии в Crocus City Hall многие красноярские торговые центры и кинотеатры отменили мероприятия и усилили охрану.
23 марта, 10:25
В Красноярске продают два торговых центра. Один из них заброшен, во втором был пожар
9 марта, 03:17
Февраль
«Школьный комбинат питания» на берегу Качи перепродают по двойной цене
В Красноярске новый владелец здания обанкротившегося «Школьного комбината питания» хочет перепродать его в два раза дороже, чем купил.
6 февраля, 02:15
В Красноярске на 8% снизилась обеспеченность жителей качественными ТЦ
В Красноярске на 8% снизилась обеспеченность жителей качественными торговыми центрами в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании NF Group.
4 февраля, 02:45
Январь
В микрорайоне Энергетики из-за короткого замыкания загорелся магазин «Эльсити»
В ТЦ «Звездный», в микрорайоне Энергетики, загорелся павильон по продаже посуды, сообщают в краевом МЧС. Вероятно, горел магазин «Эльсити».
28 января, 06:50
Сборщиков подписей за выдвижение Надеждина выгоняют из ТЦ. Законно ли это?
24 января, 12:01
В Красноярске стоимость аренды торговых помещений выросла в два раза за год
15 января, 11:55
«Галерею Енисей» снова выставили на продажу. Просят 750 миллионов
В Красноярске основную часть торгового комплекса «Галерея Енисей» продают за 750 миллионов рублей.
13 января, 10:12

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